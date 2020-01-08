Армани: если Арно хочет приобрести "Милан", я тоже могу это сделать

Модельер и предприниматель, основатель компании Armani Джорджо Армани прокомментировал слухи о том, что президент Louis Vuitton Бернар Арно может приобрести "Милан"."Если Бернар Арно хочет приобрести "Милан", то и я могу это сделать. Это мой город, я живу и дышу здесь", – цитирует Армани Milannews.it со ссылкой на Corriere della Sera."Милан" перешел во владение американского хедж-фонда Elliot в 2018 году после того, как предыдущий глава клуба Йонхонг Ли не смог оплатить кредит, взятый для покупки клуба у Сильвио Берлускони.