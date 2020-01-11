Сарри: "Рома" смогла стать сюрпризом в серии А в этом сезоне

Главный тренер "Ювентус" Маурицио Сарри рассказал о подготовке к матчу 19-го тура серии А против "Ромы". Встреча пройдет 12 января и начнется в 22:45 мск."Это будет сложная игра, мы должны быть более последовательными в течение 90 минут. Я хочу, чтобы мы опирались на ту хорошую работу, которую видел в игре с "Кальяри"."Рома" смогла стать сюрпризом в серии А в этом сезоне. Несмотря на многочисленные травмы, он смог дать им собственную идентичность", - цитирует Сарри Football Italia.