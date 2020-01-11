"Интер" и "Аталанта" не выявили победителя

В матче 19-го тура чемпионата Италии "Интер" сыграл вничью с "Аталантой" со счетом 1:1.



Чемпионат Италии



19 тур



Голы: Мартинес, 4, Гозенс, 75



Интер: Ханданович, Бастони, Врей, Годин, Бираги, Гальярдини, Брозович, Сенси (Валеро, 71), Кандрева, Мартинес (Политано, 80), Лукаку



Аталанта: Голлини, Толой, Гозенс, Хатебур, Джимсити, Паломино, Пашалич (Мурьель, 70), Рон, Гомес, Иличич, Сапата (Малиновский, 53)



Предупреждения: Хатебур, 8, Рон, 24, Паломино, 42, Сенси, 65, Годин, 83