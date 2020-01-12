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"Сампдория" разгромила "Брешию"

В матче 19-го тура чемпионата Италии "Сампдория" разгромила "Брешию " со счетом 5:1.

Чемпионат Италии

19 тур

Гол: Линетти, 36, Янкто, 45+3, Квальярелла, 68 (пен.), 90+3, Капрари, 77 - Чансельор, 12

Сампдория: Аудеро, Мурру, Хабот, Реджини, Берешиньски (Мурильо, 86), Янкто, Линетти, Виейра (Экдаль, 82), Торсби, Габбьядини (Капрари, 76), Квальярелла

Брешия: Йоронен, Чансельор, Сабелли, Матею (Мартелла, 82), Ромуло, Вивиани, Бизоли, Шпалек (Ндой, 69), Мангравити, Балотелли, Торрегросса

Предупреждения: Бизоли, 10, Виейра, 26, Ромуло, 38, Мурру, 42, Мангравити, 69


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Теги: Сампдория Брешия Серия А
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