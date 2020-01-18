В матче 20-го тура чемпионата Италии "Фиорентина" одержала победу над "Наполи".
Чемпионат Италии
20 тур
Наполи - Фиорентина 0:2
Голы: Кьеза, 26, Влахович, 74
Наполи: Оспина, Луперто, Ди Лоренцо, Манолас, Хюсай, Зелиньски (Лосано, 64), Руис, Аллан (Демме, 56), Кальехон (Льоренте, 75), Инсинье, Милик
Фиорентина: Дронговский, Далберт (Чеккерини, 87), Лирола, Песселья, Миленкович, Касерес, Кастровилли, Пульгар, Бенасси, Кутроне (Влахович, 66), Кьеза (Соттиль, 78)
Предупреждения: Хюсай, 61, Демме, 66, Далберт, 84
"Наполи" дома проиграл "Фиорентине"
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