"Наполи" дома проиграл "Фиорентине"

В матче 20-го тура чемпионата Италии "Фиорентина" одержала победу над "Наполи".

Чемпионат Италии

20 тур

Наполи - Фиорентина 0:2

Голы: Кьеза, 26, Влахович, 74

Наполи: Оспина, Луперто, Ди Лоренцо, Манолас, Хюсай, Зелиньски (Лосано, 64), Руис, Аллан (Демме, 56), Кальехон (Льоренте, 75), Инсинье, Милик

Фиорентина: Дронговский, Далберт (Чеккерини, 87), Лирола, Песселья, Миленкович, Касерес, Кастровилли, Пульгар, Бенасси, Кутроне (Влахович, 66), Кьеза (Соттиль, 78)

Предупреждения: Хюсай, 61, Демме, 66, Далберт, 84


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Теги: Наполи Фиорентина Серия А
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