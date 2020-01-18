Главный тренер "Милана" Стефано Пиоли прокомментировал подписание контракта с форвардом Златаном Ибрагимовичем. 38-летний швед вернулся в "Милан" в качестве свободного агента. Он уже успел отличиться в матче Серии А с "Кальяри" (2:0).
"Златан доказывает, что он является не просто какой-то яркой афишей, а великим игроком, он доказывает это на поле.
Его переход - дар богов. Он полностью выкладывается, как молодые футболисты. Он не хочет проигрывать ни в одном матче. И этим настроем он повышает уровень всей команды. Именно для этого мы его подписывали", - сказал Пиоли.
В очередном матче Серии А "Милан" сыграет с "Удинезе". "Россонери" в трех последних встречах во всех турнирах идут без поражений.
Главный тренер "Милана": Ибрагимович - дар богов для нашей команды
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