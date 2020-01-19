"Ювентус" огласил заявку на матч 20-го тура Серии А с "Пармой".
Отметим, что в заявку попал нападающий Криштиану Роналду, участие которого в этом матче ранее было под вопросом из-за болезни.
В нынешнем сезоне португалец забил 16 мячей и отдал три результативные передачи в 23 матчах за "Юве".
Заявка туринцев выглядит следующим образом: Щенсны, Пинсольо, Буффон, де Лигт, Алекс Сандро, Данило, Бонуччи, Ругани, Кокколо, Пьянич, Рэмзи, Матюиди, Джан, Рабьо, Роналду, Дибала, Дуглас Коста, Куадрадо, Пьяца, Игуаин, Бернардески.
Роналду сыграет с "Пармой"
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»