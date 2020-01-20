По информации издания Football Italia, в результате ДТП погиб болельщик команды "Вультур Рионеро" Фабио Туччиарьелло. На него был совершен наезд фанатами принципиальных соперников "Рионеро" "Мелфи".
Как сообщается, также травмы разной степени тяжести получили три других болельщика.
В результате случившегося было арестовано 25 человек, в том числе водитель транспортного сердства.
Сообщается, что вероятнее всего конфликт случился, когда болельщики команд добирались на разные матчи.
Итальянские фанаты насмерть сбили болельщика другой команды
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