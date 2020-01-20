Итальянские фанаты насмерть сбили болельщика другой команды

По информации издания Football Italia, в результате ДТП погиб болельщик команды "Вультур Рионеро" Фабио Туччиарьелло. На него был совершен наезд фанатами принципиальных соперников "Рионеро" "Мелфи".



Как сообщается, также травмы разной степени тяжести получили три других болельщика.



В результате случившегося было арестовано 25 человек, в том числе водитель транспортного сердства.



Сообщается, что вероятнее всего конфликт случился, когда болельщики команд добирались на разные матчи.