СПАЛ на выезде обыграл "Аталанту"

В матче 20-го тура Серии А "Аталанта" потерпела поражение от СПАЛа.



Чемпионат Италии



20 тур



"Аталанта" - СПАЛ 1:2



Голы: Иличич, 16, Петанья, 54, Валоти, 60



Аталанта: Спортьелло, Паломино, Кальдара (Мурьель, 66), Толой, Гозенс, Иличич, Пашалич, Фройлер (Джимсити, 46), Рон, Гомес (Малиновский, 59), Сапата



СПАЛ: Бериша, Викари, Сионек, Сантос, Реца (Томович, 85), Дабо, Миссироли, Валоти (Вальдифиори, 78), Стрефезза, Ди Франческо (Флоккари, 72), Петанья



Предупреждения: Валоти, 5, Викари, 21, Рон, 40, Ди Франческо, 45, Паломино, 50