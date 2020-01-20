В матче 20-го тура Серии А "Аталанта" потерпела поражение от СПАЛа.
Чемпионат Италии
20 тур
"Аталанта" - СПАЛ 1:2
Голы: Иличич, 16, Петанья, 54, Валоти, 60
Аталанта: Спортьелло, Паломино, Кальдара (Мурьель, 66), Толой, Гозенс, Иличич, Пашалич, Фройлер (Джимсити, 46), Рон, Гомес (Малиновский, 59), Сапата
СПАЛ: Бериша, Викари, Сионек, Сантос, Реца (Томович, 85), Дабо, Миссироли, Валоти (Вальдифиори, 78), Стрефезза, Ди Франческо (Флоккари, 72), Петанья
Предупреждения: Валоти, 5, Викари, 21, Рон, 40, Ди Франческо, 45, Паломино, 50
СПАЛ на выезде обыграл "Аталанту"
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