По его словам, трансфер французского форварда состоится в том случае, если "Интер" продаст одного из своих нападающих, передает Goal.com.
Ранее сообщалось, что Жиру хочет видеть в "Интере" главный тренер Антонио Конте, который работал с игроком в "Челси".
33-летний чемпион мира в составе сборной Франции выступает за "Челси" с 2018 года. В нынешнем сезоне Жиру провел лишь 7 матчей за лондонцев и забил 1 гол.
В "Интере" не стали исключать трансфер Жиру
Нападающий "Челси" Оливье Жиру действительно может стать игроком "Интера". Об этом сообщил спортивный директор итальянского клуба Пьеро Аузилио.
Фото: ФК Челси
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