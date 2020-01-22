"Милан" заинтересован только в продаже нападающего Кшиштофа Пёнтека и отказался отдавать футболиста в аренду "Тоттенхэму" и "Атлетико".
О решении руководства "россонери" пишет журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира. "Милан" хочет заработать на продаже поляка 28-30 миллионов евро.
Кшиштоф Пёнтек пополнил состав "Милана" в январе 2019 года, но после ударного начала не смог продолжить постоянно забивать. В текущем сезоне нападающий забил всего один гол с игры в 18-ти матчах.
"Милан" отверг предложения "Тоттенхэма" и "Атлетико" по аренде Пёнтека
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»