Отец форварда "Милана" Кшиштофа Пентека рассказал, что футболист хочет покинуть клуб.
Напомним, польский нападающий в нынешнем сезоне крайне редко появляется на поле.
"Он хочет подготовиться к чемпионату Европы. Для этого ему нужно постоянно играть. Он не хочет сидеть на скамейке. Если "Милан" даст добро, он с радостью продолжит карьеру в другом клубе", - цитирует отца футболиста Sportowefakty.
Ранее сообщалось об интересе к футболисту со стороны "Манчестер Юнайтед".
"Милан" приобрел Пентека зимой 2019 года. Тогда "Дженоа" получил за 24-летнего игрока 38 млн евро.
Пентек хочет покинуть "Милан"
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