В матче 21-го тура чемпионата Италии "Милан" на выезде обыграл "Брешию".
21 тур
"Брешия" - "Милан" 0:1
Голы: Ребич, 71
Брешия: Йоронен, Матею, Чансельор, Кистана, Сабелли, Дессена (Ндой, 70), Тонали, Бизоли (Скрабб, 88), Ромуло, Торрегросса, Ай (Доннарумма, 78)
Милан: Доннарумма, Романьоли, Кьер, Конти, Франсуа, Чалханоглу (Крунич, 77), Беннасер, Кессье, Кастильехо, Ибрагимович, Леау (Ребич, 58)
Предупреждения: Кьер, 2, Сабелли, 21, Франсуа, 36, Конти, 44, Беннасер, 62, Скрабб, 89
"Милан" с минимальным счетом обыграл "Брешию"
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»