"Милан" с минимальным счетом обыграл "Брешию"

В матче 21-го тура чемпионата Италии "Милан" на выезде обыграл "Брешию".

21 тур

"Брешия" - "Милан" 0:1

Голы: Ребич, 71

Брешия: Йоронен, Матею, Чансельор, Кистана, Сабелли, Дессена (Ндой, 70), Тонали, Бизоли (Скрабб, 88), Ромуло, Торрегросса, Ай (Доннарумма, 78)

Милан: Доннарумма, Романьоли, Кьер, Конти, Франсуа, Чалханоглу (Крунич, 77), Беннасер, Кессье, Кастильехо, Ибрагимович, Леау (Ребич, 58)

Предупреждения: Кьер, 2, Сабелли, 21, Франсуа, 36, Конти, 44, Беннасер, 62, Скрабб, 89


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Теги: Брешия Милан Серия А
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