"Милан" выиграл 4 из 5 матчей после возвращения Ибрагимовича

Победив с минимальным счётом "Брешию" в матче 21-го тура чемпионата Италии, "Милан" одержал четвёртую победу подряд.
Фото: EPA
Таким образом, "россонери" после новогодних праздников демонстрируют лучшие результаты в сезоне.

После возвращения в команду звездного форварда Златана Ибрагимовича команда Стефано Пиоли набрала 10 из 12 возможных очков в Серии А и разгромила СПАЛ в кубковом матче (3:0).

Ибрагимович принял участие в четырёх матчах текущего сезона за "Милан" и забил 1 гол.


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Теги: Милан Ибрагимович Серия А
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