Сарри заявил, что может закончить карьеру тренера после "Юве"

Таким образом наставник "Ювентуса" ответил на вопрос, сможет ли он когда-нибудь вернуться в "Наполи".



- "Наполи"? Сейчас я об этом не думаю. Возможно, я завершу карьеру после опыта в "Ювентусе". Посмотрим, сколько энергии у меня останется, - приводит слова Сарри Football Italia.



Напомним, Сарри возглавлял "Наполи" с 2015-го по 2018-й годы. Фанаты неаполитианцев агрессивно отреагировали на назначение в "Ювентус" итальянского специалиста.



В текущем сезоне Сарри с "Юве" проиграл Суперкубок Италии, но лидирует в Серии А.