Промах Кришито с пенальти помешал "Дженоа" победить "Фиорентину"

Во Флоренции состоялся матч 21-го тура Серии А. "Фиорентина" разделила очки с "Дженоа", встреча закончилась со счётом 0:0.

Гости могли выйти вперёд на 15-й минуте, но бывший капитан "Зенита" Доменико Кришито не реализовал пенальти. Итальянский защитник пробил по центру ворот, а вратарь сумел отбить мяч ногой.

Счёт в итоге в этом матче так и не изменился. "Дженоа" набрал 15 очков и переместился на 19-е, предпоследнее место в турнирной таблице Серии А. "Фиорентина" с 25 очками находится на 13-м месте.

Чемпионат Италии. 21-й тур

Фиорентина - Дженоа - 0:0

"Фиорентина": Миленкович, Венути (Оливера, 82), Лирола, Кастровилли (Эйссерик, 65), Пульгар, Бенасси, Кутроне (Влахович, 59), Кьеза

"Дженоа": Перин, Бираски, Баррека, Гильоне, Кришито, Ромеро, Стураро, Шоне, Бехрами (Ягелло, 90), Фавилли (Пинамонти, 70), Пандев (Санабрия, 62)

Предупреждения: Песселья, 13, Шоне, 31, Миленкович, 38, Фавилли, 39, Венути, 75, Стураро, 90+2, Касерес, 90+4


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Теги: Серия А Кришито Фиорентина Дженоа
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