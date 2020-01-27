Сарри: рад за "Наполи", но игрой "Юве" недоволен

Главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри, ранее тренировавший "Наполи", поделился своим мнением о поражении от бывшего клуба.



- Мы провели плохой плохой матч. Темп игры был медленным, мы делали мало касаний и не искали свободное пространство. Я недоволен игрой "Юве". Что касается "Наполи", то я рад за них, - цитирует Сарри Football Italia



Напомним, что встреча проходила и закончилась со счетом 2:1 в пользу "Наполи".



На данный момент "Ювентус" занимает первую строчку турнирной таблицы Серии А, а "Наполи" замыкает первую десятку.