"Милан" собирается сыграть с "Торино" в траурных повязках в память о Коби, несмотря на запрет Серии А

"Милан" намерен почтить память своего известного болельщика Коби Брайанта, сыграв с траурных повязках сегодняшний матч против "Торино".

Фото: ФК "Милан"

Sky Sport Italia сообщает, что Серия А выступила против инициативы клуба выйти на поле в траурных повязках в память легендарном баскетболисте, который в детстве жил в Милане и болел за россонери.



По сведениям источника, "Милан" всё равно намерен провести акцию в матче с "Торино", который начнется сегодня в 22:45 мск.



Коби Брайант погиб в результате крушения вертолёта вместе со своей дочерью Джанной и ещё семью людьми, находившимися на борту.