Леау: раньше играл на PlayStation за Ибрагимовича, теперь отдаю на него голевую



Бразильский нападающий " Милана " Рафаэл Леау рассказал о своих впечатлениях от игры с Златаном Ибрагимовичем.

Фото: ФК "Милан"

Во вчерашнем матче Кубка Италии "Милан" в дополнительное время одолел "Торино" со счетом 4:2 и вышел в полуфинал турнира, где встретится с туринским Ювентусом. Леау в этом матче отдал голевую передачу на Ибрагимовича.



"Я играл за Ибрагимовича на PlayStation, а сегодня делаю на него голевую передачу. Никогда не переставайте мечтать", — сообщил Леау в своем аккаунте Instagram.



В чемпионате Италии "Милан" имеет в своем активе 31 очко и идет восьмым в турнирной таблице.