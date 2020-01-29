Леау: раньше играл на PlayStation за Ибрагимовича, теперь отдаю на него голевую

Бразильский нападающий "Милана" Рафаэл Леау рассказал о своих впечатлениях от игры с Златаном Ибрагимовичем.
Фото: ФК "Милан"
Во вчерашнем матче Кубка Италии "Милан" в дополнительное время одолел "Торино" со счетом 4:2 и вышел в полуфинал турнира, где встретится с туринским Ювентусом. Леау в этом матче отдал голевую передачу на Ибрагимовича.

"Я играл за Ибрагимовича на PlayStation, а сегодня делаю на него голевую передачу. Никогда не переставайте мечтать", — сообщил Леау в своем аккаунте Instagram.

В чемпионате Италии "Милан" имеет в своем активе 31 очко и идет восьмым в турнирной таблице.


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Теги: Серия А Милан Ибрагимович Кубок Италии
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