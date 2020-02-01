"Рома" потерпела поражение от "Сассуоло"

В матче 22-го тура Серии А "Сассуоло" на своем поле одержал победу над "Ромой" - 4:2.



Чемпионат Италии



22 тур



Сассуоло – Рома 4:2



Голы: Капуто, 7, 16, Джуричич, 26, Джеко, 55, Верету, 73 (пен.), Бога, 74



Сассуоло: Консильи, Кирьякопулос, Феррари, Романья, Тольян, Локателли, Обьянг, Бога, Джуричич, Берарди, Капуто (Дефрель, 75)



Рома: Лопес, Манчини, Сантон (Перес, 46), Спинаццола, Смоллинг, Верету, Кристанте, Пеллегрини, Ундер (Сайоль, 66), Клюйверт, Джеко



Предупреждения: Кристанте, 24, Сантон, 29, Обьянг, 34, Пеллегрини, 44, Клюйверт, 62, Спинаццола, 65, Пеллегрини, 69



Удаления: Пеллегрини, 69