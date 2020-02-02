Спортивный директор "Фиорентины" не помнит, чтобы зимой у клуба были такие траты

Президент итальянской "Фиорентины" Даниэле Праде прокомментировал работу команды в зимнее трансферное окно.

Источник: gazzaviola.it

Праде рассказал, что "Фиорентина" подписала игроков как для настоящего, так и для будущего. Самой дорогой покупок "фиалок" стал Софьян Амрабат из "Вероны" за 20 млн евро. Он планирует поэтапно создать конкурентоспособный состав для участия в Серии А.



- Я не помню, чтобы какой-то президент команды тратил в трансферное окно 70 млн евро, это огромное усилие, - цитирует Праде DAZN.



После 21-го тура "Фиорентина" занимает 14 место в Серии А с 25 очками.

