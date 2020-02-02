"Мне противно. В первом случае пенальти, возможно, был назначен по делу, но во втором его не было. Судьи не могут решать исходы матчей, они должны дать возможность игрокам делать свою работу на поле.
"Ювентусу" не нужна дополнительная помощь. Мне противно то, что я увидел сегодня. Пусть "Ювентус" будет сильнее нас на поле, не нужно помогать им. Мои парни деморализованы, мне больно за них. Это не пенальти", — цитирует Коммиссо Footbal Italia.
В сегодняшнем матче 22-го тура Серии А "Ювентус" на своем поле обыграл "Фиорентину" со счетом 3:0. Дважды в ворота "фиалок" были назначены одиннадцатиметровые удары, которые реализовал Криштиану Роналду.
"Фиорентина" после матча в Турине занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата Италии и имеет в своем активе 25 очков.
Владелец "Фиорентины": противно, что судьи влияют на исход встречи
Владелец "Фиорентины" Рокко Коммиссо прокомментировал судейство в матче против "Ювентуса".
Фото: New York Cosmos
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