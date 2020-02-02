Сарри не исключил уход Дибалы

Главный тренер "Ювентуса" Маурисио Сарри прокомментировал победу над "Фиорентиной" (3:0) в рамках 22-го тура Серии А.

Источник: globallookpress.com

Сарри отметил, что матч получился трудным, потому что "Фиорентина" ещё ни разу не проиграла в Серии А в 2020 году.



В основном, специалист отвечал на вопросы по-поводу Пауло Дибалы. Аргентинец появился на поле только на 67 минуте, но в добавленное время успел отдать голевую передачу на де Лихта.



- Уход Дибалы практически невозможен, но мы не можем использовать сразу четырех игроков в атаке, - цитирует главного тренера Sky Sport Italia.



Шаг с игрой в четыре атакующих игроков, по версии Сарри, приведет к ухудшению их качеств. Итальянец привёл в пример Роналду, который пострадает, если будет играть на фланге.



К слову, 34-летний португалец в этом матче оформил дубль с пенальти, сумев отличиться уже в девятой игре подряд. Он повторил рекорд Давида Трезеге, а в матче с "Вероной" 9 февраля сможет побить его.



После победы "Ювентус" занимает первое место Серии А с 54 очками. "Лацио" - второй с 49, но у римлян есть игра в запасе.



Дибала в текущем сезоне провёл 20 матчей в чемпионате Италии, забил пять голов и отдал три голевые передачи.