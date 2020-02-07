Зарплата Дибалы после подписания нового контракта с "Юве" увеличится до 10 млн евро

Как сообщает Tuttosport, нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала может заключить новое соглашение с клубом.



Отмечается, что руководство туринцев уже ведет переговоры с 26-летним аргентинцем о продлении контракта. Его зарплата может увеличиться до 10 миллионов евро.



Дибала выступает за "Ювентус" с 2015 года, перейдя из "Палермо" за 40 миллионов евро. Его нынешнее соглашение истекает в 2022 году.



В текущем сезоне форвард провел 28 матчей, забил 11 голов и сделал 11 результативных передач.