Зарплата Дибалы после подписания нового контракта с "Юве" увеличится до 10 млн евро

Как сообщает Tuttosport, нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала может заключить новое соглашение с клубом.

Отмечается, что руководство туринцев уже ведет переговоры с 26-летним аргентинцем о продлении контракта. Его зарплата может увеличиться до 10 миллионов евро.

Дибала выступает за "Ювентус" с 2015 года, перейдя из "Палермо" за 40 миллионов евро. Его нынешнее соглашение истекает в 2022 году.

В текущем сезоне форвард провел 28 матчей, забил 11 голов и сделал 11 результативных передач.


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Теги: Дибала Ювентус Серия А
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