В матче 23-го тура чемпионата Италии "Аталанта" одержала победу над "Фиорентиной" со счетом 2:1.
Чемпионат Италии
23 тур
Фиорентина – Аталанта 1:2
Голы: Кьеза, 32, Сапата, 49, Малиновский, 72
Фиорентина: Дронговский, Сантос, Песселья, Миленкович, Далберт, Лирола, Кастровилли, Пульгар, Бенасси, Кьеза, Кутроне (Влахович, 46)
Аталанта: Голлини, Паломино, Толой, Гозенс, Кастань, Джимсити, Иличич, Пашалич (Малиновский, 64), Фройлер, Гомес, Сапата
Предупреждения: Кастровилли, 16, Сапата, 27, Голлини, 33, Влахович, 59
"Аталанта" в гостях обыграла "Фиорентину"
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