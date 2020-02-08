"Аталанта" в гостях обыграла "Фиорентину"

В матче 23-го тура чемпионата Италии "Аталанта" одержала победу над "Фиорентиной" со счетом 2:1.

Чемпионат Италии

23 тур

Фиорентина – Аталанта 1:2

Голы: Кьеза, 32, Сапата, 49, Малиновский, 72

Фиорентина: Дронговский, Сантос, Песселья, Миленкович, Далберт, Лирола, Кастровилли, Пульгар, Бенасси, Кьеза, Кутроне (Влахович, 46)

Аталанта: Голлини, Паломино, Толой, Гозенс, Кастань, Джимсити, Иличич, Пашалич (Малиновский, 64), Фройлер, Гомес, Сапата

Предупреждения: Кастровилли, 16, Сапата, 27, Голлини, 33, Влахович, 59


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Теги: Аталанта Фиорентина Серия А
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