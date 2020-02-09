"Интер" победил в миланском дерби, уступая 0:2 после первого тайма

В 23-м туре чемпионата Италии состоялось легендарное Дерби делла Мадоннина. Номинальным хозяином поля выступил "Интер".

Фото: twitter.com/inter

Под занавес первого тайма "Милан" вышел вперед усилиями Анте Ребича и Златана Ибрагимовича, отличившегося в миланском дерби уже в третьем десятилетии. Но во втором тайме подопечные Антонио Конте воспряли духом: сначала Брозович и Весино в течении 3-х минут восстановили равенство на табло, а на 70-й минуте точный удар Стефана де Врея вывел "нерадзурри" вперед. Точку в матче в компенсированное время поставил Ромелу Лукаку, замкнув подачу партнера головой — 4:2.



"Интер" набирает 54 очка и догоняет в турнирной таблице лидирующий "Ювентус", проигравший в этом туре "Вероне".



Чемпионат Италии



23 тур



"Интер" — "Милан" 4:2 (0:2)



Голы: Брозович, 51, Весино, 53, де Врей, 70, Лукаку, 90+3 — Ребич, 40, Ибрагимович, 45+1.



"Интер": Паделли, Годин, Шкриньяр, де Врей, Янг, Брозович, Барелла, Кандрева (Мозес, 80), Весино, Санчес (Эриксен, 72), Лукаку.



"Милан": Доннарумма, Эрнандес, Романьоли, Кьер, Конти, Беннасер, Кессиэ (Пакета, 81), Кастильехо (Леау, 79), Чалханоглу, Ибрагимович, Ребич (Бонавентура, 84).



Предупреждения: Весино, 47, Шкриньяр, 55, Барелла, 55, Кессиэ, 62, Конти, 79.