Ибрагимович - о поражении в дерби от "Интера": мы бросили играть

Нападающий "Милана" Златан Ибрагимович прокомментировал поражение в миланском дерби от "Интера".
Фото: ФК "Милан"
"Трудно объяснить, что произошло. В перерыве мы сказали себе, что первые 15 минут второго тайма будут решающими, и за эти 15 минут мы пропустили два гола. Мы бросили играть, команда перестала верить, мы перестали давить, недостаточно играли в пас. Все рухнуло после того, как они сравняли счет.

Думаю, что многое зависит от опыта, потому что нужно знать, как контролировать игру при счете 2:0, а не просто выигрывать в конце. Это странно, потому что наш первый тайм был практически идеальным. Я ждал большего от "Интера", и в первом тайме они не выглядели командой, достойной второго места. Но после перерыва все изменилось", — приводит слова Ибрагимовича Football Italia.

Ибрагимович вчера отличился в матче против "Интера" и стал самым возрастным автором гола в истории миланских дерби - 38 лет и 129 дней. "Милан" потерпел первое поражение после возвращения Ибрагимовича.

Напомним, что вчера, в матче 23-го тура итальянской серии А, "Интер" обыграл "Милан" 4:2, проигрывая после первого тайма 0:2.

"Интер" после этой победы набрал 54 очка и догнал в турнирной таблице лидирующий "Ювентус", проигравший в этом туре "Вероне".

"Милан" имеет в своем активе 32 очка и занимает восьмую строчку.



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Теги: Серия А Ибрагимович Милан Интер
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