Матч завершился победой "Аталанты", позволившей ей оторваться от "Ромы" на шесть очков в турнирной таблице и закрепиться в зоне ЛЧ. У хозяев отличились Паломино и экс-игрок московского "Спартака" Марио Пашалич, забивший гол меньше чем через минуту после выхода на замену. В составе римлян забитый мяч на счету Эдина Джеко.
Чемпионат Италии
24 тур
"Аталанта" — "Рома" 2:1
Голы: Джеко, 45, Паломино, 50, Пашалич, 59
"Аталанта": Голлини, Джимсити, Толой, Паломино, Гозенс, Хатебур, Иличич, Рон, Фройлер, Гомес (Мурьель, 86), Сапата (Пашалич, 59)
"Рома": Лопес, Перес, Манчини (Верету, 68), Смоллинг, Фасио, Спинаццола, Пеллегрини, Мхитарян, Перотти (Фрайле, 78), Клюйверт (Сайоль, 62), Джеко
Предупреждения: Манчини, 9, Мхитарян, 27, Гозенс, 55, Фасио, 88, Сайоль, 90+3
"Аталанта" обыграла "Рому" на своем поле
В 24-м туре итальянской Серии А "Аталанта" встречалась с "Ромой".
Фото: twitter.com/Atalanta_BC
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