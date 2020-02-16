"Готовность Ибрагимовича? Он никогда не говорит просто так. При этом Златан неоднократно говорил, чтобы я ему доверился. Я видел, что он находится в хорошей форме. Посмотрим, как он будет себя чувствовать.
Прекрасно осознаю свою роль в команде. Нам нужно работать. "Милан" — великий клуб, нужно сосредоточиться на выполнении своей работы, вот и всё.Впереди 15 матчей Серии А, на кону стоят 45 очков. Не беспокоюсь о своём будущем, даже не думаю об этом", — приводит слова Пиоли Calciomercato.
Златан Ибрагимович вернулся в "Милан" в конце декабря прошлого года, подписав контракт до лета этого года. В составе "Милана" в этом сезоне 38-летний швед провел 7 матчей, в которых "россонери" проиграли всего один раз: в дерби с "Интером".
Стефано Пиоли был назначен главным тренером "Милана" в октябре 2019-го года после отставки Марко Джампаоло.
В Серии А 2019/2020 после 23-х сыгранных матчей "Милан" занимает восьмое место, набрав 32 очка.
Пиоли: Ибрагимович сказал, чтобы я доверился ему
Главный тренер "Милана" Стефано Пиоли прокомментировал форму Златана Ибрагимовича и поделился ожиданиями от остатка сезона.
Фото: Sky Sports
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