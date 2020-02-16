"Лацио" одержал волевую победу над "Интером"

Чемпионат Италии
24 тур
"Лацио" - "Интер" 2:1
Голы: Иммобиле, 50 (пен), Милинкович-Савич, 69 - Янг, 44.
24 тур
"Лацио" - "Интер" 2:1
Голы: Иммобиле, 50 (пен), Милинкович-Савич, 69 - Янг, 44.
"Лацио": Стракоша, Ачерби, Раду, Луис Фелипе, Милинкович-Савич, Марушич, Луис Альберто, Лейва (Катальди, 80), Хони Родригес (Лаццари, 69), Иммобиле, Кайседо (Корреа, 63).
"Интер": Паделли, Годин, де Врей, Шкриньяр, Янг, Барелла, Брозович (Эриксен, 77), Весино, Кандрева (Мозес, 76), Мартинес, Лукаку.
Предупреждения: де Врей, 48, Лейва, 51, Луис Фелипе, 58, Годин, 79.