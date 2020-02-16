"Лацио" одержал волевую победу над "Интером"

Чемпионат Италии



24 тур



"Лацио" - "Интер" 2:1



Голы: Иммобиле, 50 (пен), Милинкович-Савич, 69 - Янг, 44.

В матче 24-го тура чемпионата Италии "Лацио" на своем поле одержал победу над "Интером". Встреча завершилась со счетом 2:1.: Стракоша, Ачерби, Раду, Луис Фелипе, Милинкович-Савич, Марушич, Луис Альберто, Лейва (Катальди, 80), Хони Родригес (Лаццари, 69), Иммобиле, Кайседо (Корреа, 63).: Паделли, Годин, де Врей, Шкриньяр, Янг, Барелла, Брозович (Эриксен, 77), Весино, Кандрева (Мозес, 76), Мартинес, Лукаку.: де Врей, 48, Лейва, 51, Луис Фелипе, 58, Годин, 79.