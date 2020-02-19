Жена Икарди рассказала о будущем игрока

Жена нападающего "Интера" Мауро Икарди Ванда Нара ответила на вопрос об интересе "Ювентуса" к ее мужу.

Напомним, в нынешнем сезоне Икарди на правах аренды выступает за "ПСЖ". Аргентинец провел 18 матчей в чемпионате Франции и забил 11 голов.

Ранее сообщалось, что у Икарди конфликт с руководством "Интера".

"Не знаю, перейдет он в "Ювентус" или нет. Пока даже не могу сказать, вернется он в "Интер" или останется в "ПСЖ". В футболе никогда не знаешь, что будет дальше. Он сам примет решение, и я последую за ним. Я буду следовать за ним как его супруга и агент", - приводит слова Нары Football Italia.

У "ПСЖ" есть право выкупа футболиста за 70 миллионов евро.


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Теги: Икарди Интер ПСЖ Серия А Лига 1
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