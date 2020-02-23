Обамеянг и Гризманн входят в шорт-лист "Интера"

Руководители миланского "Интера" продолжают поиски альтернативы нападающему Лаутаро Мартинесу, который летом, возможно, перейдет в "Барселону".

Фото: Reuters

По информации Tuttosport, "нерадзурри" рассматривают кандидатуры таких нападающих как Обамеянг, Марсьяль, Вернер и Гризманн.



Антуан Гризманн может стать частью сделки по переходу Мартинеса в "Барселону", но сам француз не согласен переходить в "Интер".



Также "Интер" следит за Оливье Жиру и Дрисом Мертенсем, так как летом эти игроки станут свободными агентами.



Ранее в СМИ сообщалось о предварительной договоренности Лаутаро Мартинеса и "Барселоны".



В сезоне 2019/2020 на счету 22-летнего аргентинца 30 матчей за "Интер" во всех турнирах, в которых он забил 16 голов и отдал 4 результативные передачи.



