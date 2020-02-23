"Лацио" обыграл на выезде "Дженоа" и приблился к "Ювентусу" в таблице Серии А

Матч 25-го тура итальянской Серии А между "Дженоа" и "Лацио" завершился победой гостей.

Фото: twitter.com/OfficialSSLazio

Чемпионат Италии



25 тур



"Дженоа" – "Лацио" 2:3



Голы: Марушич, 2, Иммобиле, 51, Кассата, 57, Катальди, 71, Кришито, 90 (пен.)



"Дженоа": Перин, Мазиелло, Бираски, Сумаоро, Кришито, Анкерсен (Пандев, 58), Кассата, Шоне, Бехрами, Санабрия (Дестро, 74), Фавилли (Фальке, 58)



"Лацио": Стракоша, Габбарон, Марушич, Раду, Ачерби, Альберто, Лейва (Корреа, 54), Милинкович-Савич, Родригес (Лаццари, 62), Иммобиле, Кайседо (Катальди, 54)



Предупреждения: Лейва, 20, Мазиелло, 28, Сумаоро, 69, Стракоша, 75