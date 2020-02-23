Все матчи 26-го тура чемпионата Италии могут быть перенесены из-за вспышки коронавируса

Как сообщает Goal.com, матчи 26-го тура чемпионата Италии могут быть перенесены из-за вспышки коронавируса.
Источник: Серия А
Отметим, что вчера, 23-го февраля были перенесены три матча в Серии А "Интер" - "Сампдория", "Верона" - "Кальяри" и "Аталанта" - "Сассуоло". Ранее в любительских лигах Италии было перенесено более 40 матчей.

22 февраля появилась информация, что футболист ЛФК "Кодоньо" стал одним из первых в стране, кто заразился коронавирусом.

Всего в Италии вирус диагностирован у 130 людей, двое умерли.


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