Все матчи 26-го тура чемпионата Италии могут быть перенесены из-за вспышки коронавируса

Как сообщает Goal.com, матчи 26-го тура чемпионата Италии могут быть перенесены из-за вспышки коронавируса.

Источник: Серия А

Отметим, что вчера, 23-го февраля были перенесены три матча в Серии А "Интер" - "Сампдория", "Верона" - "Кальяри" и "Аталанта" - "Сассуоло". Ранее в любительских лигах Италии было перенесено более 40 матчей.



22 февраля появилась информация, что футболист ЛФК "Кодоньо" стал одним из первых в стране, кто заразился коронавирусом.



Всего в Италии вирус диагностирован у 130 людей, двое умерли.