"Интер" проявляет интерес к Лоренцо Пеллегрини

Полузащитник "Ромы" Лоренцо Пеллегрини может продолжить карьеру в "Интере", сообщает FCInterNews.



Отмечается, что трансфер может состояться летом. В случае непопадания в Лигу чемпионов руководство римского клуба будет готово с рядом своих игроков, чтобы соответствовать требованиям финансового фэйр-плей.



Пеллегрини выступает за "Рому" с лета 2017 года, перейдя из "Сассуоло". В нынешнем сезоне на его счету 18 матчей и один гол. Также 34-летний игрок отдал 8 голевых передач.