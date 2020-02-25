"Наполи" никогда в еврокубках не проходил в следующий этап после ничьей в первом матче

Вчера в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Наполи" на своем поле сыграл вничью с "Барселоной". Встреча завершилась со счетом 1:1.



Неаполитанцы никогда не пробивалась в следующую стадию после ничьей в первой игре. Все 5 противостояний, где в первом матче была ничья, "Наполи" проиграл.



Ответный матч между "Барселоной" и "Наполи" пройдет в Испании 18 марта.