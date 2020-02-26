Доннарумма пропустит ближайший матч "Милана"

Основной вратарь "Милана" Джанлуиджи Доннарумма пропустит следующий матч в лиге против "Дженоа".
Фото: AFP
Как сообщает Football Italia, голкипер продолжает плохо себя чувствовать и не выйдет на поле в ближайшем матче Серии А против "Дженоа".

Повреждение игрок получил в матче с "Фиорентиной" и по-прежнему испытывает дискомфорт.

Главный тренер Стефано Пиоли решил обойтись без 21-летнего голкипера и дать ему спокойно восстановиться. Место в воротах займёт боснийский голкипер Асмир Бегович.

В сезоне 2019/2020 Доннарумма сыграл в 26-ти матчах за "россонери" во всех турнирах.

В турнирной таблице чемпионата Италии "Милан" занимает седьмое место, набрав 36 очков.


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Теги: Серия А Милан Доннарумма
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