Как сообщает Football Italia, голкипер продолжает плохо себя чувствовать и не выйдет на поле в ближайшем матче Серии А против "Дженоа".
Повреждение игрок получил в матче с "Фиорентиной" и по-прежнему испытывает дискомфорт.
Главный тренер Стефано Пиоли решил обойтись без 21-летнего голкипера и дать ему спокойно восстановиться. Место в воротах займёт боснийский голкипер Асмир Бегович.
В сезоне 2019/2020 Доннарумма сыграл в 26-ти матчах за "россонери" во всех турнирах.
В турнирной таблице чемпионата Италии "Милан" занимает седьмое место, набрав 36 очков.
Доннарумма пропустит ближайший матч "Милана"
Основной вратарь "Милана" Джанлуиджи Доннарумма пропустит следующий матч в лиге против "Дженоа".
Фото: AFP
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