Доннарумма пропустит ближайший матч "Милана"

Основной вратарь " Милана " Джанлуиджи Доннарумма пропустит следующий матч в лиге против "Дженоа".

Фото: AFP

Как сообщает Football Italia, голкипер продолжает плохо себя чувствовать и не выйдет на поле в ближайшем матче Серии А против "Дженоа".



Повреждение игрок получил в матче с "Фиорентиной" и по-прежнему испытывает дискомфорт.



Главный тренер Стефано Пиоли решил обойтись без 21-летнего голкипера и дать ему спокойно восстановиться. Место в воротах займёт боснийский голкипер Асмир Бегович.



В сезоне 2019/2020 Доннарумма сыграл в 26-ти матчах за "россонери" во всех турнирах.



В турнирной таблице чемпионата Италии "Милан" занимает седьмое место, набрав 36 очков.