Иммобиле не тренируется с "Лацио" из-за высокой температуры

Основной нападающий римского "Лацио" Чиро Иммобиле пропустил вчерашнюю тренировку команды из-за жара, сообщает Corriere dello Sport.

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Главный тренер "Лацио" Симоне Индзаги выразил надежду, что игрок будет готов к матчу с "Болоньей", который пройдёт в ближайшую субботу.



Чиро Иммобиле лидирует в бомбардирской гонке чемпионата Италии, забив 27 голов в 25 матчах.



Напомним, что в Италии обострилась эпидемия коронавируса. Более трёхсот человек заражено. 11 людей погибло.



Большинство матчей 26-го тура Серии А пройдут без зрителей, по указу министерства спорта Италии.