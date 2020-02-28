"Здоровье - на первом месте". Роналду - о том, что матч с "Интером" пройдет без зрителей



Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду в преддверии матча 26-го тура чемпионата Италии с "Интером" ответил на вопрос о том, скажется ли отсутствие болельщиков на атмосфере.

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"Конечно, это огорчает. Но наши обязанности остаются прежними: нужно показать хороший футбол и одержать победу. Не приятно, что будем играть при пустых трибунах. Но здоровье людей находится на первом месте. Так что это правильное решение", - цитирует Роналду football-italia.



Напомним, встреча пройдет 1 марта в Турине.