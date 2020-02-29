Гаттузо: хочу, чтобы "Наполи", владея мячом, был красивым, как Брэд Питт, а в обороне - страшным, как я

Главный тренер "Наполи" Дженнаро Гаттузо прокомментировал победу над "Торино" (2:1) в рамках 26-го тура чемпионата Италии.

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"У нас появилась некая стабильность в результатах. Выиграли четыре из пяти последних матчей. Команда во всех компонентах становится лучше. Но мы должны и дальше прогрессировать. Хочу, чтобы владея мячом, "Наполи" был таким же красивым, как Брэд Питт, а в обороне и отборе мяча - таким же страшным, как я", - цитирует Гаттузо Football Italia.



42-летний специалист был назначен на должность главного тренера "Наполи" 11 декабря 2019 года, сменив на этом посту Карло Анчелотти.



"Наполи" занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Италии.