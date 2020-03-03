"Спасибо всем за ваши сообщения, поддержку для моей мамы. В настоящее время она находится в стабильном состоянии. Я и моя семья хотели бы поблагодарить медицинскую бригаду, которая ухаживает за ней, а также любезно прошу, чтобы в эти моменты информация была конфиденциальной", — сообщил Роналду в своём официальном Twitter-аккаунте.
Сегодня стало известно, что Криштиану Роналду экстренно отправился в Португалию к матери, которая перенесла инсульт.
В настоящее время мама футболиста "Ювентуса" и сборной Португалии находится в больнице города Фуншал под пристальным наблюдением медиков.
Форвард должен был пропустить игру "Ювентуса" 4-го марта против "Милана" в Кубке Италии, но матч отменили из-за коронавируса.
Криштиану Роналду рассказал о состоянии здоровья его мамы
Португальский нападающий Криштиану Роналду сообщил, что здоровье его мамы стабильно.
Фото: dailystar.co.uk
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