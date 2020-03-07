Клубы Серии А понесут убытки в дни матчей из-за коронавируса

В Италии из-за эпидемии коронавируса футбольные матчи будут проходить без зрителей.

Источник: EPA

Правительство Италии подписало указ, по которому все футбольные матчи на территории страны до 3 апреля будут проходить без зрителей.



- "Ювентус", который сыграет с "Интером", "Лионом" в Лиге чемпионов и "Лечче", потеряет в дни матчей примерно 12,7 млн евро.



"Интер" и "Милан", которые играют на "Сан-Сиро", потеряют за две собственные игры 2,7 и 3,4 млн евро, соответственно. Примерно такие убытки понесет и "Рома".

