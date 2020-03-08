"Ювентус" при пустых трибунах обыграл "Интер"

Чемпионат Италии



26 тур



"Ювентус" - "Интер" 2:0

В перенесенном матче 26-го тура чемпионата Италии "Ювентус" одержал победу над "Интером". Встреча завершилась со счетом 2:0.Голами в составе туринского клуба отметились Аарон Рэмси и Пауло Дибала.Отметим, что матч прошел без зрителей из-за вспышки коронавируса, который распространился в стране.: Рэмси, 54, Дибала, 67: Щенсны, Сандро (Де Шильо, 77), Бонуччи, Лигт, Коста (Дибала, 59), Куадрадо, Матюиди, Бентанкур, Рэмси, Роналду, Игуаин (Бернардески, 80): Ханданович, Шкриньяр, Янг, Бастони, Врей, Барелла (Эриксен, 59), Брозович, Фалеро, Кандрева (Гальярдини, 74), Мартинес, Лукаку (Санчес, 77): Шкриньяр, 63, Фалеро, 71, Брозович, 79, Роналду, 87: Паделли, 79