Во вчерашнем матче с "Интером" Криштиану Роналду записал на свой счет голевую передачу, но отличиться 35-летнему португальцу не удалось.
Роналду впервые ушёл с поля без гола в матче Серии А с ноября прошлого года.
Голевая серия Роналду составляла 11 матчей, что является рекордом Серии А. Ранее того же результата удавалось достичь Габриэлю Баституте и Фабио Куальярелле.
Всего в нынешнем сезоне Серии А Роналду принял участие в 22 матчах за "Ювентус", в которых забил 21 гол и стал автором 3-х результативных передач.
Победа над "Интером" (2:0) позволила "Ювентусу" вернуть себе лидерство в турнирной таблице чемпионата Италии. Команда Маурицио Сарри опережает идущий вторым "Лацио" на одно очко.
Роналду впервые за 11 матчей не забил за "Ювентус" в Серии А
Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду не сумел забить гол в матче 26-го тура Серии А с "Интером" (2:0).
Фото: Rusfootball.info
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