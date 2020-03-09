В матче 26-го тура чемпионата Италии "Сассуоло" дома разгромил "Брешию". Встреча завершилась со счетом 3:0.
Чемпионат Италии
26 тур
"Сассуоло" - "Брешия" 3:0
Голы: Капуто, 45, 61, Бога, 74
Сассуоло: Консильи, Рожерио, Феррари, Романья (Марлон, 72), Тольян (Мюльдюр, 54), Локателли, Бурабья, Бога, Джуричич, Капуто, Берарди (Дефрель, 32)
Брешия: Йоронен, Мартелла, Чансельор, Папетти, Сабелли, Змрхаль, Бьярнасон, Дессена, Бизоли (Скрабб, 66), Ай (Торрегросса, 57), Балотелли (Доннарумма, 76)
Предупреждения: Бизоли, 29, Романья, 31, Рожерио, 37, Локателли, 56, Балотелли, 60, Сабелли, 83
"Сассуоло" дома разгромил "Брешию"
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