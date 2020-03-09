"Милан" пожертвовал 250 тысяч евро для заболевших коронавирусом

Как сообщает официальный сайт "Милана", клуб пожертвовал 250 тысяч евро агентству по чрезвычайным ситуациям на борьбу с коронавирусом в Италии.
Фото: Getty Images
"В жизни есть вещи более важные, чем футбол. В то время, когда всем нам необходимо заботиться о самых уязвимых среди нас, мы все должны действовать с максимальной ответственностью и прислушиваться к советам соответствующих властей.

Здоровье и безопасность наших близких являются нашим высшим приоритетом. Мы понимаем, что нашим фанатам сейчас очень трудно. Милан — это больше, чем футбольный клуб. Это сообщество людей, которые заботятся друг о друге, и мы также представляем великий город Милан во всем мире", — приводит слова гендиректора клуба Ивана Газидиса официальный сайт "Милана".

"Милан" занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 36 очков.

В Италии отменены все спортивные мероприятия до 3-го апреля, в том числе матчи Серии А. Об это решении сообщил премьер-министр Италии Джузеппе Конте.

Всего в Италии выявлено более 8000 случаев заражения коронавирусом. От болезни скончалось почти 500 человек.


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Теги: Милан Серия А Газидис
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