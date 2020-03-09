"В жизни есть вещи более важные, чем футбол. В то время, когда всем нам необходимо заботиться о самых уязвимых среди нас, мы все должны действовать с максимальной ответственностью и прислушиваться к советам соответствующих властей.
Здоровье и безопасность наших близких являются нашим высшим приоритетом. Мы понимаем, что нашим фанатам сейчас очень трудно. Милан — это больше, чем футбольный клуб. Это сообщество людей, которые заботятся друг о друге, и мы также представляем великий город Милан во всем мире", — приводит слова гендиректора клуба Ивана Газидиса официальный сайт "Милана".
"Милан" занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 36 очков.
В Италии отменены все спортивные мероприятия до 3-го апреля, в том числе матчи Серии А. Об это решении сообщил премьер-министр Италии Джузеппе Конте.
Всего в Италии выявлено более 8000 случаев заражения коронавирусом. От болезни скончалось почти 500 человек.
"Милан" пожертвовал 250 тысяч евро для заболевших коронавирусом
Как сообщает официальный сайт "Милана", клуб пожертвовал 250 тысяч евро агентству по чрезвычайным ситуациям на борьбу с коронавирусом в Италии.
Фото: Getty Images
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