У защитника "Ювентуса" выявили коронавирус

У защитника туринского "Ювентуса" Даниеле Ругани обнаружили коронавирус, сообщает пресс-служба клуба.

The Sun

Отмечается, что футболист сдал положительный тест на наличие болезни.



Напомним, ранее все матчи чемпионата Италии были приостановлены из-за вспышки коронавируса в стране. 17 марта туринцы должны провести ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с "Ювентусом". Встреча пройдет без болельщиков.



25-летний Ругани выступает за "Ювентус" с 2015 года. В его активе 7 матчей за сборную Италии.