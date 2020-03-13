"Интер" хочет выкупить трансфер Сенси у "Сассуоло"

Миланский "Интер" хочет выкупить у "Сассуоло" полузащитника Стефано Сенси, который находится в составе "нерадзурри" на правах аренды.

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По информации Calciomercato, клубы в скором времени проведут встречу, чтобы обсудить переход 24-летнего футболиста. Трансферная стоимость Сенси составляет 25 миллионов евро.



Сообщается, что на выкупе игрока настаивает главный тренер "Интера" Антонио Конте, который удовлетворен качеством игры полузащитника.



Сенси выступает в составе "Интера" с лета прошлого года, перейдя из "Сассуоло" на правах аренды сроком на один год. Аренда полузащитника обошлась "Интеру" в 5 миллионов евро.



В этом сезоне Стефано Сенси провёл 17 матчей за "Интер" во всех турнирах, забил 3 мяча и отдал 4 голевые передачи.