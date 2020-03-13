Полузащитник "Аталанты" Иличич - игрок недели в Лиге чемпионов

Словенский полузащитник "Аталанты" Йосип Иличич признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов.

32-летний полузащитник "Аталанты" отметился "покером" в выездной ответной игре 1/8 финала ЛЧ против "Валенсии" (4:3). В первой игре в Италии его команда победила со счётом 4:1 и вышла в финал по итогам двухматчевого противостояния - 8:4.Отметим, что Иличич - первый, кому удалось забить четыре мяча в выездном матче плей-офф ЛЧ.Всего в текущем сезоне на счету Йосипа Иличича 29 матчей за "Аталанту" во всех турнирах, 21 забитый мяч и 9 голевых передач.Напомним, что все матчи еврокубков, которые были запланированы на следующую неделю перенесены из-за распространения коронавируса. Информация о их проведении будет сообщена дополнительно.