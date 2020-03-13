Роналду: защита человеческой жизни должна стоять выше любых других интересов

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Отметим, что Роналду все еще не вернулся в Италию. По информации журналистов, игрок находится в своем доме на Мадейре.



- Мир переживает очень сложный период, который требует от всех нас предельной заботы и внимания. Я обращаюсь к вам сегодня не как футболист, а как сын, отец и человек, обеспокоенный распространением болезни по всему миру.



Важно, чтобы мы все следовали советам Всемирной организации здравоохранения и руководящих органов относительно того, как справиться со сложившейся ситуацией.



Защита человеческой жизни должна стоять выше любых других интересов. Мои мысли с теми, кто потерял близких людей, и я солидарен с теми, кто борется с вирусом, как мой товарищ по команде Даниеле Ругани, - написал Роналду в социальных сетях.



Отметим, что защитник "Юве" Даниеле Ругани стал первым заболевшим коронавирусом профессиональным футболистом.



Матчи Серии А были приостановлены до 3 апреля.